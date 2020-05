Świadczenie postojowe: 2080 zł przez trzy miesiące. Samozatrudnieni mogą też liczyć na 5 tys. zł pożyczki

Świadczenie to nie jest oskładkowane ani opodatkowane, więc trafi do wnioskodawcy w pełnej wysokości. Pieniądze wypłaca ZUS.

Początkowo postojowe planowane było jako jednorazowe świadczenie, ale tarcza 2.0 wydłużyła jego wypłacanie do trzech następujących po sobie miesięcy.

Zleceniobiorca (względnie: wykonujący umowę o dzieło) powinien złożyć wniosek do zleceniodawcy, który następnie przekazuje go ZUS. Zleceniodawca z kolei będzie musiał złożyć m.in. oświadczenie o ograniczeniu wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Warunkiem do otrzymania świadczenia dla zleceniobiorcy jest wykonywanie umowy przed 1 lutego 2020 r., jak również brak innych tytułów ubezpieczeniowych.

W przypadku samozatrudnionych istnieje limit przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. Obecnie to kwota 15 681 zł.

Firma musi też funkcjonować najpóźniej od 31 stycznia 2020 r., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca jeszcze wcześniejszego.

Dla przykładu, jeśli wniosek będzie składany w kwietniu, a firma w lutym wygenerowała przychód na poziomie 10 tys. zł, to w marcu musi sięgać maksymalnie 8,5 tys. zł, by móc otrzymać wypłatę postojowego.

W przypadku osób na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło), jeśli suma przychodów z takich umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 1299,99 zł (czyli mniej niż połowa płacy minimalnej) to świadczenie wypłacane jest dokładnie w takiej kwocie, jaka wyszła we wskazanym miesiącu.

Kwota 2080 zł na rękę trafi do osób, które zarobiły minimum 1300 zł, ale ich przychód nie przekracza 300 proc. średniej krajowej w poprzednim kwartale, co obecnie jest równe kwocie 15 681 zł, ale może się zmieniać w zależności od miesiąca, w którym wniosek będzie składany.

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu, to również realizuje ZUS, więc wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku, który dostępny jest na www.zus.pl.

Wyobraźmy obie taką sytuację: wnioskodawca jest freelancerem, świadczył usługi na rzecz różnych firm. Od połowy marca nie miał ani jednego zamówienia i ze względu na specyfikę branży – nieprędko się to zmieni. Czy może liczyć na podwójne świadczenie postojowe?

Zleceniobiorca z powyższego przykładu może złożyć wniosek do dowolnie wybranego zleceniodawcy. Przepisy nie regulują, która firma jest właściwa do przyjęcia wniosku. Nie ma też znaczenia, z której umowy zleceniobiorca był zgłoszony do ubezpieczeń, ani wysokość wynagrodzenia.