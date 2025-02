Świat szykuje się na cios. Sen o "złotej erze USA" może sporo kosztować

Ekonomiści zdecydowanie kwestionują optymistyczną wizję Trumpa dotyczącą nowej "złotej ery" dla USA. Według Abigail Hall Blanco, profesor ekonomii z University of Tampa, literatura naukowa jednoznacznie wskazuje, że cła przynoszą znaczące straty wszystkim zaangażowanym stronom - donosi Deutsche Welle.

Profesor Meredith Crowley z University of Cambridge podkreśla, że największe szkody poniosą Amerykanie o niskich dochodach , którzy w dużej mierze głosowali na Trumpa. Wzrost cen samochodów o tysiąc dolarów może uniemożliwić wielu rodzinom zakup nowego pojazdu.

Międzynarodowe reperkusje i reakcje

Kanada zostanie najbardziej dotknięta nowymi cłami jako największy eksporter stali do USA, z wolumenem 6,6 miliona ton w ubiegłym roku. Premier Justin Trudeau określił te kary jako całkowicie nieuzasadnione i zapowiedział zdecydowany opór.

Niektóre kraje, w tym Australia , zabiegają o zwolnienie z ceł. Trump wyraził gotowość do rozważenia australijskiego wniosku ze względu na deficyt handlowy USA z tym krajem. Indie, przed wizytą premiera Modiego w Białym Domu, już obniżyły cła na dziesiątki importowanych towarów.

Ukraina liczy na możliwość uniknięcia ceł, potencjalnie w zamian za dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, niezbędnych dla amerykańskich firm technologicznych. W poprzednim roku eksport produktów metalowych z Ukrainy do USA wyniósł 500 milionów dolarów, stanowiąc prawie 58 procent całkowitego eksportu do tego kraju.