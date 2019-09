Świetlica nie dla wszystkich. Dyrektorzy limitują uczniom dostęp

– W średniej wielkości miejskiej szkole, do której uczęszcza zazwyczaj ponad 500 uczniów, na świetlicę zapisuje się zazwyczaj około 200. Ale są też szkoły, w których w zajęciach chce uczestniczyć ich aż 400. Nic dziwnego, że dyrektorzy limitują dostęp – mówi gazecie Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Szkoły wprowadzają regulaminy, w których zastrzegają sobie, które dzieci mają pierwszeństwo w dostępie do tego typu zajęć i co trzeba zrobić, by ucznia na nie zapisać.