Opłaty za śmieci nawet 4 razy wyższe. Nowe przepisy wchodzą w życie

W piątek 6 września w życie weszła znowelizowana tzw. ustawa śmieciowa. A to oznacza, że wysokość opłat za niesegregowane odpady może wzrosnąć nawet czterokrotnie. To ma zachęcić Polaków do tego, by nie wrzucać wszystkich śmieci do jednego worka.

