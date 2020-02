Syryjscy uchodźcy tworzą miejsca pracy. W Turcji założyli już 15 tys. firm

Polscy Syryjczycy też walczą. Imad Al Dahabi pojechał z córką w sam środek wojny, by nieść pomoc

Tylko w 2018 roku syryjskie przedsiębiorstwa wygenerowały przychód ponad 380 mln dol. Wielu z właścicieli - uchodźców, to ludzie po studiach, którzy przed wojną prowadzili własne biznesy w Syrii. Mieli kontakty i doświadczenie. W Turcji zabrali się za to, co już znali.