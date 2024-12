Szwedzi likwidują fabrykę. Wydadzą miliony złotych na zwolnienia

Szwedzka firma BE Group przeznaczy 11 mln złotych na zwolnienia grupowe oraz likwidację fabryki, co nastąpi do połowy 2025 r. Firma zakończy działalność po 23 latach i przeniesie produkcję do Szwecji i Finlandii. To kolejny zakład, który upada w woj. łódzkim - pisze "Gazeta Wyborcza".