Zamkną dużą fabrykę. Prawie 180 osób straci pracę

chokar123 27 min. temu

We Francji, Serbii czy innych krajach dba się o ochronę języka. U nas pcha się to dzia dos two hordą gorszą od Noga jów. Taki pis mak nie zna ani polskiego, ani angielskiego (bo nie ma książek w domu) a big-diluje w sieci.Ten polisz-inglisz rzuca na kolana. Mamy słowo engineering i odpowiednik polski. Zalewa nas fala anglikanizmów, które aż kłują w oczy: hejt zamiast nienawiść, tranparentność zamiast przejrzystość i cała masa innego bełkotu. Szok! Pozdrawiam Freie und HH