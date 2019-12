Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich. Powiedział, skąd weźmie pieniądze na kampanię

- Trzeba dziś przeprowadzić przyjazny rozdział Kościoła od państwa. Wiem, bo widzę to na własne oczy. Tego nie będzie w stanie zrobić nikt, kto wywodzi się z partii. System się zawiesił, żeby się odwiesił, musimy zamontować w nim niepartyjny bezpiecznik - tłumaczył.

To, że nie jest z polityki, postrzega jako swój atut. - Nikt z systemu nie jest w stanie uzdrowić tego systemu - uważa.

Hołownia odniósł się też do plotek ws. finansowania jego kampanii. - Nie ma żadnych pieniędzy Dominiki Kulczyk, Staraka, jezuitów – zapewnił.

- Kampania wystartuje na początku roku. Na kampanię mogą iść datki osób fizycznych i na to liczę. Ja głęboko liczę na finansowanie społecznościowe - powiedział.

Jak dodał, wielokrotnie robił zbiórki na coś, na co państwo nie chciało dać środków. Ma nadzieję, że i tym razem się uda.

- Mam umiejętność lubienia ludzi i zbierania ludzi do wspólnej pracy. Nigdy nie udało mi się wygrać Totolotka, nigdy nie przyszedł do mnie jezuita z walizką pieniędzy - powiedział. Jak uzupełnił, zawsze musiał wykuwać coś i zbierać ludzi do współpracy.