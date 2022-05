Tak Ukraina chce przechytrzyć Putina i zażegnać kryzys żywnościowy

Deklaracja władz Ukrainy jest niezwykle ważna w kontekście wojny i konsekwencji z nią związanych. Rosja, blokując ukraińskie porty, nie tylko blokuje ukraińską gospodarkę, ale także doprowadziła do kryzysu żywnościowego na świecie.

Ukraina "spichlerzem świata"

Ukraina odgrywa kluczową rolę w produkcji rolnej. Jest m.in. czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy, którego udział w międzynarodowym handlu wynosi 12 proc. W przypadku kukurydzy jest to 20 proc. Kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu zależą w 30-70 proc. od zboża naszych wschodnich sąsiadów.