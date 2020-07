Tanieje wynajem mieszkań. Wakacje czasem obniżek czynszów

- Tąpnięcie nastąpiło na przełomie kwietnia i maja – ocenia Marcin Drogomirecki z Morizon.pl, serwisu dostarczającego oferty sprzedaży i wynajmu mieszkań. Jak wyjaśnia, wiele osób wypowiedziało umowy już z końcem marca i opuściło mieszkania po miesięcznym terminie wypowiedzenia, czyli na koniec kwietnia. - W tym czasie trudno było szukać nowych lokatorów, zwłaszcza że był to szczyt pandemii – zauważa ekspert.

Według analizy serwisu Morizon.pl zainteresowanie ofertami najmu mieszkań w maju było o 25,1 proc. niższe niż przed rokiem. A w wakacje problem tylko się pogłębi. – Widać to w niepełnych jeszcze danych za czerwiec – klientów kontaktujących się w sprawie mieszkań do wynajęcia jest o ok. 30 proc. mniej niż przed rokiem – mówi Drogomirecki.