Tańsze paliwa sprzedawane dłużej? Jest ważna decyzja Sejmu

Ustawa zawiera m.in. zapisy, na mocy których okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Obecnie zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw obowiązuje do końca tego roku.

Wcześniej Komisja Europejska miała uwagi do rozwiązań zawartych w opracowanej przez polski rząd tarczy antyinflacyjnej. Chodziło o obniżone stawki VAT na gaz, paliwa silnikowe i nawozy . Dlatego rząd zapowiedział już zmiany w tarczy.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Według resortu finansów najważniejszymi rozwiązaniami są uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywać miało do końca 2022 r.