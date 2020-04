Tarcza antykryzysowa 1.1 przegłosowana. Sejm przyjął część poprawek Senatu

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy aktualizującej tarczę antykryzysową do wersji 1.1. Nie obyło się jednak bez emocji. Posłowie opozycji mieli wątpliwości do sposobu, w jakim były one procedowane.

- Ktoś to jednak musi powiedzieć, że mogliby państwo robić to inaczej. Mogłaby pani marszałek teraz zarządzić przerwę, szybko zwołać konwent seniorów, o co wnioskuję i położyć kres tej praktyce procedowania na rympał, na wyścigi - powiedział z mównicy Grzegorz Braun z Konfederacji. - Miejcie choć tyle przyzwoitości, by dać nam przeczytać to, co mamy tutaj głosować - dodał.

Wniosek Brauna o przerwę przepadł, tak samo jak wniosek Borysa Budki z KO o odroczenie obrad do piątku do godziny 9. Natomiast przeszła propozycja Ryszarda Terleckiego z PiS-u, by poprawki głosować w dwóch blokach - te, które sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomendowała do przyjęcia i te, które polecała odrzucić. Nic nie pomogły słowa Budki skierowane do posłów partii rządzącej o tym, że ci robią "farsę z parlamentaryzmu" i "nie wiedzą nad czym będą głosować" - wniosek o głosowanie w dwóch blokach przeszedł.

Za odrzuceniem bloku poprawek zarekomendowanych pozytywnie zagłosowało dwóch posłów, przeciwko było 451, a jeden wstrzymał się od głosu. Z kolei za odrzuceniem bloku poprawek zarekomendowanych negatywnie zagłosowało 257 posłów, przeciw - 195, a jeden wstrzymał się.

Senat zgłosił 95 poprawek do ustawy aktualizującej tarczę antykryzysową do wersji 1.1. Część z nich posłowie przyjęli.

Tarcza antykryzysowa 1.1. Senat zgłosił szereg poprawek

Sejm poparł poprawki, które usprawnią wprowadzenie tzw. tarczy finansowej i stworzą mechanizmy, które pozwolą Polskiemu Funduszowi Rozwoju na uruchomienie tego programu pomocowego. Dla przykładu: jeden z przepisów przewiduje, że pieniądze otrzymane z tarczy finansowej nie podlegają egzekucji sądowej lub administracyjnej. Inny pozwala PFR emitować obligacje.

Inna przyjęta poprawka przewiduje rozciągnięcie tzw. tarczy na firmy, które zostały założone od 1 lutego do 1 kwietnia. Tę propozycję zapowiedział podczas konferencji jeszcze przed posiedzeniem Senatu minister w KPRM Łukasz Schreiber.

Sejm przyjął także poprawkę, która przewiduje, że przychody z tytułu umorzenia pożyczki nie będą opodatkowane. Posłowie spojrzeli przychylnie również na możliwość pracy zdalnej dla organów samorządowych oraz na przedłużenie kadencji prezesów związków sportowych do 30 czerwca 2021, ale nie dłużej niż do 30 września 2021 roku.

Natomiast przedłużenie kadencji nie będzie dotyczyć organów uczelni wyższych. Sejm nie poparł poprawki, która przewidywała, że senaty uczelni mogłyby je przedłużyć o pięć miesięcy w trakcie trwania pandemii.

Uznania w oczach posłów nie znalazły poprawki przewidujące niepobierania zaliczek na podatki w trakcie trwania pandemii, czy zawieszenie spłat rat kredytów umowy leasingu.

Posłowie kolejny raz nie zgodzili się, by świadczenie wypłacane rodzicom z powodu zamknięcia szkół, było rozciągnięte na dzieci do 12. roku życia. Obecne przepisy przewidują, że wypłaca się je wyłącznie opiekunom pociech do 8. roku życia.

Nie wróci również handel w niedziele. Jedna z poprawek zakładała czasowe zawieszenie zakazu.

Przepadł też pakiet poprawek senatorów, które dotyczyły służby zdrowia. Zakładały one m.in. możliwość przeprowadzania płatnych testów na obecność koronawirusa przez laboratoria, obowiązkowe testy dla pracowników personelu medycznego oraz podwyższenie ryczałtu dla szpitali o min. 15 proc.

Sejm nie zgodził się też, by świadczenie chorobowe dla osób przebywających na kwarantannie, było wypłacane w pełni od pierwszego dnia jej rozpoczęcia. Nie zgodził się również z senatorami w kwestii możliwości ogłoszenia dnia wolnego przez premiera. Informowaliśmy w money.pl, że taki zapis znalazł się w jednej z poprawek sejmowych, a przyjęli ją także posłowie opozycyjni. Senat chciał odrzucenia tej poprawki.

Posłowie nie poparli też poprawki, która przewidywała wykreślenie zapisu pozwalającego, by Poczta Polska mogła zbierać i przetwarzać dane z rejestru PESEL.

Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

