Tarcza antykryzysowa zostanie rozszerzona? PiS złożyło poprawki w Senacie

- Składamy dwie niezwykle ważne poprawki. Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy tzw. tarczę na firmy, które zostały założone od 1 lutego do 1 kwietnia - powiedział podczas konferencji przed posiedzeniem Senatu minister w KPRM Łukasz Schreiber.

Urzędnik zapowiedział również rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS na trzy miesiące osób samozatrudnionych bez względu na ich przychód. Przypomnijmy, że w obecnym projekcie limit wynosi 15 tys. 600 zł, czyli trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na bieżący rok. Koszt rozszerzenia zwolnienia z ZUS ma wynieść ok. 1,7 mld zł miesięcznie.

Natomiast obowiązywać będzie jednak inne kryterium. Przedsiębiorca będzie musiał mieć odnotowany w czasie epidemii spadek przychodów o co najmniej 15 proc.

W środę i czwartek Senat pracuje nad zapisami o tzw. tarczy antykryzysowej. Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia ze składek o firmy zatrudniające do 49 osób. Co ważne, takie przedsiębiorstwa zwolnione będą z opłacania składek w wysokości połowy łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.