Tarcza antykryzysowa nie przewiduje, by przedsiębiorca mógł zrezygnować z liniowego PIT

W tzw. tarczy antykryzysowej nie znalazł się zapis, który pozwalałby na zrezygnowanie z podatku liniowego dla przedsiębiorców. Oznacza to, że jeżeli wybrali go na początku roku, obowiązuje ich do jego końca. Nie pomoże tłumaczenie, że znaleźli się w trudnej sytuacji przez pandemię koronawirusa.

