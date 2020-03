Tarcza antykryzysowa. Lokatorzy pod specjalną ochroną do końca czerwca

Osoby wynajmujące mieszania, które zawarły umowy przed 1 kwietnia 2020 r. i umowy te kończą się przed 30 czerwca 2020 r., będą mogły jednostronne je przedłużyć. Takie zapisy znalazły się w rządowym projekcie nowelizacji specustawy, czyli tarczy antykryzysowej, która w piątek trafi pod obrady Sejmu. Data 1 kwietnia 2020 r. bierze się stąd, że właśnie wtedy rozwiązania tarczy mają wejść w życie.

Wystarczy, że osoby te złożą właścicielowi mieszkania (najlepiej na piśmie, drogą mailową lub przez wiadomość sms) jednostronne oświadczenie. Muszą jednak tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym wygasa im umowa najmu. – Takie oświadczanie, złożone właścicielowi mieszkania, będzie wystarczające, by musiał przedłużyć wynajem mieszkania lokatorowi do końca czerwca na dotychczasowych warunkach, czyli za te same pieniądze – mówi prawnik Mariusz Kowolik, partner w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy sp. K. z Warszawy.

Kto będzie chroniony?

Ale uwaga! By móc skorzystać z opcji, którą oferuje rząd, trzeba będzie spełnić łącznie trzy istotne warunki:

- nie posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania znajdującego się w tej samej miejscowości lub w jej pobliżu,

- nie zalegać z opłatami z tytułu najmu więcej niż za jeden okres rozliczeniowy, a jeśli zalegamy, to uregulować dług do tej wymaganej wysokości zadłużenia,

- nie być tzw. uciążliwym lokatorem, czyli osobą, która np. zdewastowała lokal lub są na nią skargi za zakłócanie porządku lub nielegalnie podnajmowała lub udostępniała lokal osobom trzecim.

Komu mieszkanie, komu?

Według różnych danych szacuje się, że w Polsce jest od 2 do 2,5 mln lokatorów. Szukanie mieszkania w czasie nakazanych prawem ograniczeń poruszania się oraz w przypadku osób, które przebywają na przymusowej kwarantannie, jest praktycznie niemożliwe.

Dorota Więckowska, agentka nieruchomości z dużej warszawskiej agencji nieruchomości Bracia Strzelczyk mówi wprost, że rynek wynajmu mieszkań dosłownie zamarł. – Od czasu wprowadzenia narodowej kwarantanny miałam tylko jedno zapytanie o wynajem mieszkania. Przyszło ono mailem dzisiaj – informuje Więckowska.

Nasza rozmówczyni przyznaje, że mieszkań na wynajem w Warszawie zrobiło się nagle mnóstwo, a to za sprawą tzw. bookingów, czyli mieszkań wynajmowanych krótkookresowo na dzień czy tydzień. Ich właściciele z dnia na dzień stracili wszystkich klientów, więc wrócili ze swoimi lokalami na rynek. – Żądają bardzo wysokich kwot, bo do tej pory bardzo dobrze na takim krótkim najmie zarabiali, ale te czasy się skończyły. Ludzie mają problemy finansowe. Wielu potraciło dochody, zaczynają się zwolnienia z pracy – mówi Więckowska.

Kogo dziś stać na wynajem?

Z opinią agentki nieruchomości zgadza się Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. – Wymóg braku zadłużenia lokatora spowoduje, że mało kto będzie mógł z tej ochrony skorzystać. Apelowaliśmy do rządu, by złagodził ten przepis, w przeciwnym razie sądy i komornicy będą mieli wkrótce pełne ręce roboty – mówi Żaczek i podaje ponury przykład. - Mam na biurku dwie sprawy z Warszawy eksmisji z prywatnych mieszkań za niepłacenie najmu, które są zaplanowane na kwiecień i z tego, co wiem, obaj komornicy nie odstąpią od tych eksmisji – zawiesza głos nasz rozmówca.

Mariusz Kowolik przyznaje, że istotnie w projekcie noweli specustawy nie ma żadnego przepisu, który pozwalałby na uchylenie się od opłaty za mieszkanie prywatne. - Wyjątkiem jest przepis mówiący o 90 proc. obniżce czynszów dla przedsiębiorców posiadających lokalne użytkowe w galeriach handlowych powyżej 2 tys. m2 – informuje prawnik.

Ministerstwo Rozwoju, które jest gospodarzem opisywanej ustawy, obiecuje przeanalizować problem.

