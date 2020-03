Tarcza antykryzysowa. Senat chce poprawek, m.in. by państwo wzięło na siebie 75 proc. pensji pracownika

W poniedziałek o 15 Senat przyjrzy się przyjętej przez Sejm w minioną sobotę ustawie antykryzysowej. Senatorowie nie ukrywają, że w obecnej formie jest ona dla nich nie do przyjęcia. Opozycja w Izbie Wyższej poinformowała, że w sumie zgłosi 1,8 tys. poprawek.

- Senat będzie dbał o Polki i Polaków, aby bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne Polaków było zachowane. Cały potencjał państwa powinien być skupiony na tym, by pokonać koronawirusa. Dlatego w Senacie niedoskonałą tarczę chcemy zamienić w solidną tamę, która zatrzyma rozlewanie się pandemii – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka przedstawiła najważniejsze propozycje poprawek. Senat chce, by z pieniędzy publicznych refundowane było 75 proc. wynagrodzenia pracownika. W tarczy ma się też znaleźć przepis mówiący o tym, że państwo będzie przekazywało przedsiębiorcom do 50 tys. zł z tytułu kosztów stałych takich jak czynsz, energia czy raty leasingowe. Wicemarszałek nie sprecyzowała jednak, czy miałaby to być jednorazowa refundacja czy świadczenie ciągłe.