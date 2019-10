Tesco. Związkowcy domagają się 2500 zł dla każdego zwalnianego

Związkowcy z Tesco w natarciu. 3 października spotkali się z przedstawicielami sieci handlowej w Krakowie, w ramach procedury zwolnień grupowych. Podczas spotkania "strony nie doszły do porozumienia" - informują "Wiadomości Handlowe", powołując się na stronę związkową. Ta, oprócz 2500 zł dla każdego zwalnianego pracownika, domaga się także dodatkowych 500 zł dla każdego, kto utraci pracę, ale miał "stuprocentową obecność w pracy".

- Związki zawodowe zaproponowały również, aby prawo do dodatkowych świadczeń mieli pracownicy przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim np. po wypadku w pracy, pracownicy którzy mieli planowane zabiegi lub pracownicy, którzy zachorowali przed ogłoszeniem zwolnień grupowych i przebywają na zwolnieniu lekarskim - informuje NSZZ "Solidarność" w Tesco. Związkowcy liczą na to, że przedstawiciele pracodawcy odpowiedzą na ten postulat "przed upływem konsultacji w ramach procedury zwolnień grupowych", czyli do 8 października.