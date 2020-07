To był dobry dzień dla najbogatszych. Majątek Jeffa Bezosa urósł o 13 mld dol.

Poniedziałek był świetnym dniem dla Jeffa Bezosa. Akcje Amazona wzrosły o 7,9 proc. Tym samym majątek miliardera urósł, w ciągu zaledwie doby, o 13 mld dolarów. To największa dzienna kwota netto, o jaką powiększył się majątek jednej osoby od czasu uruchomienia Indeksu Miliarderów Bloomberga, czyli od 2012 roku – informuje serwis Bloomberg.com.

Kilka tygodni temu "The Times" wyliczył, że majątek Bezosa jest wart więcej niż np. produkt narodowy brutto Węgier albo Algierii .

W tym zestawieniu "nędznie" może wyglądać dzienny wynik Billa Gatesa, drugiego najbogatszego człowieka świata – 671 mln dolarów na plusie. Wcale nie on jednak najmniej ugrał w poniedziałek. Warren Buffett zmniejszył fortunę o 139 mln dolarów.

Gdy na wzroście wartości akcji Amazona zyskuje Jeff Bezos, powody do zadowolenia ma również jego była żona, Mackenzie Bezos. Rozwodząc się, dostała od małżonka niby skromne 4 proc. akcji Amazona, ale już w chwili orzekania rozwodu w 2019 r. było to warte ok. 38 mld dolarów.

Dzięki temu Mackenzie jest najbogatszą kobietą w USA i zajmuje trzynaste miejsce na liście najbogatszych Bloomberga.