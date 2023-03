To jeden z najczęściej wybieranych kierunków. Turcja w tym roku znów ma szansę stać się turystycznym bestsellerem

W zeszłym roku do Turcji wyjechało 1,13 miliona Polaków, którzy w znakomitej większości wybrali się na wypoczynek do kurortów położonych nad Morzem Śródziemnym. Popularnością cieszyły się również regiony nad Morzem Egejskim z takimi kurortami jak Dalaman, Marmaris czy Kusadasi. Polaków nie brakowało również w Stambule, a w sezonie zimowym w kurortach narciarskich w Erzurum.

Stoki i kurorty Turcji

Zima to czas, kiedy nasi podróżni mogą wyjeżdżać zarówno na tamtejsze stoki, jak i do kurortów w regionie Antalyi nad Morzem Śródziemnym – tylko w styczniu tego roku w sumie wybrało się tam 16 tys. osób.

– Turcja nie schodzi z pierwszych miejsc w rankingach najpopularniejszych kierunków oferowanych przez biura podróży – mówi Marzena German, ekspert z Wakacje.pl. – W zeszłym roku była numerem jeden, w tym również ma szanse na utrzymanie pozycji lidera – dodaje.

Loty do Antalyi, czyli do śródziemnomorskiej części kraju, realizowane są przez cały rok, ale szczyt wyjazdów przypada na sezon letni, głównie na okres wakacji, choć wiele osób korzysta z ładnej pogody i atrakcyjnych cen także w okresie wiosennym i jesiennym. Turcja to kierunek bardzo różnorodny, dlatego chętnych na wypoczynek tam nie brakuje.

- Latem często wybierają go rodziny z dziećmi, które doceniają świetny stosunek ceny do jakości, bogatą formułę all inclusive oraz hotele, które oferują wiele atrakcji dla najmłodszych – od dużych basenów ze zjeżdżalniami po całe kompleksy przypominające parki wodne – wymienia Marzena German.

Z kolei przed i po szczycie sezonu warto wybrać się tam na spokojniejszy wypoczynek. Resorty hotelowe z wyższej kategorii oferują zabiegi typu spa&wellness, a w miesiącach, kiedy turystów jest mniej, także ceny takich usług są niższe. To moment, kiedy można naprawdę wypocząć, korzystając z hammamu czy masaży pianą.

To także czas, kiedy przyjemnie się zwiedza, a atrakcji, które warto tam zobaczyć, jest niezwykle dużo. Turcja to kultura antyczna, to Cesarstwo Bizantyjskie, to chrześcijaństwo i islam, to potężne góry, piękne morza z szerokimi plażami i urokliwymi zatoczkami, jednym słowem mieszkanka, która od lat niezmiennie zachwyca podróżników z całego świata.

Turcja jest nie do zastąpienia

Przedstawiciele branży turystycznej w Turcji mówią, że ich kraj trudno zastąpić innym równie atrakcyjnym pod względem wypoczynkowym. To dlatego każdego roku przyjeżdżają tam miliony gości.

Tylko w zeszłym podróżnych z zagranicy było 44,6 miliona. W tym ma ich być jeszcze więcej.

– Ponieważ Turcja świetnie sprzedaje się nie tylko w polskich biurach podróży, ale też w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji, a więc na dużych rynkach źródłowych, miejsca w najbardziej atrakcyjnych hotelach kończą się dość szybko. To oznacza, że nie warto czekać z decyzją o wyjeździe do ostatniej chwili, szczególnie że w momencie rezerwacji wpłaca się tylko zaliczkę. Pozostałą część opłaty należy uiścić na miesiąc przed wylotem – przypomina Marzena German.

- Zalety wyjazdu z wyprzedzeniem najlepiej pokazują nasze analizy sprzedaży z 2022 roku – podkreśla Agata Biernat, ekspert z Wakacje.pl. - Pary, które rezerwowały w Wakacje.pl lipcowe wyjazdy w kwietniu, średnio płaciły za nie prawie 500 zł mniej, niż osoby, które taką samą ofertę kupowały w czerwcu. Jeszcze więcej – bo prawie 1000 zł na rezerwacji – oszczędzały rodziny z jednym dzieckiem – podsumowuje Agata Biernat.

O popularności Turcji jako kierunku turystycznego decyduje jeszcze jeden element – łatwość podróżowania. – Wiosną zeszłego roku kraj zniósł obowiązek paszportowy i wizowy dla obywateli Polski, a to oznacza, że możemy wjeżdżać tam na podstawie naszego dowodu osobistego. Pamiętajmy jednak, że podobnie jak paszport, musi on być ważny co najmniej 150 dni od daty powrotu do kraju. Nie zapominajmy również, że dowód albo paszport muszą mieć także dzieci, które zabieramy w podróż.

