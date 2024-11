Skok na Wall Street po wygranej Trumpa to kontynuacja pozytywnych zaskoczeń względem typowego roku wyborczego [WYKRES TYGODNIA]

Źródła tego entuzjazmu? Z jednej strony po prostu koniec przedwyborczej niepewności , bo rynki nigdy nie lubią niepewności. Jak pokazujemy na wykresie, historycznie akcje na Wall Street ustanawiały lokalny dołek właśnie w okolicy wyborów, by potem powrócić do trendu wzrostowego. Tuż przed tegoroczną elekcją obawiano się na dodatek politycznego impasu i scenariusza kontestacji wyniku głosowania – tak się jednak nie stało.

Entuzjazm amerykańskiego rynku

Druga sprawa to rynkowa ocena gospodarczych zapowiedzi nowego prezydenta, który urzędowanie ma rozpocząć w styczniu. Z komentarzy amerykańskich brokerów wynikałoby, że inwestorzy cieszą się z zapowiadanej deregulacji gospodarki, ponoć bardziej pro-wzrostowej polityki budżetowej i ogólnie skupienia się nowej administracji na rodzimych interesach. Jest też jednak sporo niewiadomych. Ekonomiści są raczej zgodni co do tego, że zapowiadane w kampanii podwyżki ceł pomogą tylko wybranym branżom, natomiast cała gospodarka może na tym więcej stracić niż zyskać, bo wyższe ceny importowanych towarów będą sprzyjały inflacji.