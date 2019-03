Toruńska uczelnia przegrywa w sądzie. "Bezczynność z rażącym naruszeniem prawa"

- Do zmiany zdania władze szkoły skłonił dopiero nasz kolejny wniosek o wymierzenie grzywny, złożony w październiku 2018 r. - czytamy na stronie Watchdog Polska. - Sąd rozpatrzył go 30 stycznia 2019 r., nakładając kolejną grzywnę na uczelnię, tym razem w wysokości 1200,00 zł.

- W ocenie Sądu uczelnia niepubliczna jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, ponieważ realizuje zadnia publiczne. Stanowisko to potwierdza linia orzecznicza sądów administracyjnych, wyrażająca pogląd, że oświatę oraz kształcenie należy zaliczyć do zadań publicznych nawet wtedy, gdy są one wykonywane przez szkoły niepubliczne - czytamy w uzasadnieniu wyroku.