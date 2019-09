Tradycyjne budownictwo odchodzi jest za drogie. Pora na prefabrykaty i moduły

Największym w Polsce producentem prefabrykatów z betenu jest - pisze "Rzeczpospolita" - Pekabex z Poznania. Z ich produktów składa się m.in. hale magazynowe, fabryczne, biurowce i obiekty handlowe. Prefabrykaty przeznaczone do budowy "mieszkaniówki" niemal w całości trafią do Szwecji. W Polsce firma sama postanowiła zostać deweloperem i buduje osiedle w Poznaniu ze swoich prefabrykatów.

Producentem prefabrykatów jest także warszawski HM Inwest. W tym celu w 2018 roku deweloper kupił zakład w Sochaczewie. Większość produkcji trafia stąd również do Szwecji, ale firma planuje także inwestycje w Polsce. - Naszym celem jest wypracowanie autorskiego produktu - projektowanych przez nas mieszkań prefabrykowanych - deklaruje prezes HM Inwest Piotr Hofman.

Z kolei moduły drewniane, również używane w budownictwie, produkuje np. Unihouse (moduły dedykowane budownictwu wielokondygnacyjnemu) czy Danwood (domy jednorodzinne). Pierwsza z tych firm wysyła większość swojej produkcji do Norwegii. Z kolei domu Danwoodu powstają przede wszystkim w Niemczech.

Polacy zaczynają jednak doceniać zalety tzw. domów z klocków. - Do lipca tego roku podpisaliśmy w kraju tyle umów, ile w całym 2018 roku. Niewątpliwie to efekt rosnących cen mieszkań. Ludzie coraz częściej dochodzą do wniosku, że bardziej opłaca się zbudować własny dom - mówi prezes Danwood Jarosław Jurak.