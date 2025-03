Trump ogłasza wielki projekt. Inwestycja warta 100 mld dolarów

Zobaczymy jak im wyjdą te fabryki. To, że Pierwszy Sekretarz Trump ogłosił w świetle reflektorów że zbudują fabryki czipów w Arizonie i jeszcze pewnie wbije złotą łopatę jako znak rozpoczęcia budowy to wcale nie znaczy, że tak się stanie. Znamy to z autopsji , kiedyś w PRL a niedawno PIS. Trump to showman i zależy mu na poklasku tu i teraz.