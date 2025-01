Trump ułaskawił skazanego na podwójne dożywocie. "Prawdopodobnie został multimiliarderem"

"Silkroad był jak allegro"

" Silkroad był jak allegro dla narkotyków i broni - pozwalał handlować nielegalnymi towarami czy nawet zamawiać usługi płatnych morderców i jako system płatności jako jeden z pierwszych używał bitcoina. Co ciekawe wpadł tylko dlatego, że dwójce agentów udających parę udało się go rozproszyć w publicznej bibliotece i fizycznie przejąć jego zaszyfrowany laptop gdy dalej był w nim zalogowany" - skomentował na platfomie LinkedIn prawnik Maciej Oniszczuk.

"Wedle różnych źródeł w momencie zatrzymania miał kilkaset tysięcy bitcoinów, inni twierdzą że po 11 latach uaktywnił się portfel z 7000 bitcoinów. Gdy szedł do więzienia BTC był po 1000 dolarów, dzisiaj to 100 razy więcej, a on prawdopodobnie został multimiliarderem" - dodaje prawnik.