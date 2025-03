Turecka lira gwałtownie traci na wartości po aresztowaniu burmistrza Stambułu

Transmisja na żywo stacji CNN Turk pokazała policjantów w sprzęcie przeciwzamieszowym oraz dziesiątki pojazdów bezpieczeństwa przed domem Imamoglu. "Z przykrością muszę powiedzieć, że garstka ludzi, którzy próbują ukraść wolę narodu, wysłała drogą policję, siły bezpieczeństwa, wciągając ich w to bezprawne działanie" - powiedział Imamoglu w nagraniu opublikowanym w środę na platformie X. "Setki funkcjonariuszy policji zostały wysłane pod drzwi mojego domu - domu 16 milionów mieszkańców Stambułu" - dodał.

Zarzuty i reakcje polityczne

Krytycy potępili zatrzymania jako działanie polityczne i część trwających rządowych represji wobec opozycji po znaczącej porażce Erdogana w ubiegłorocznych wyborach lokalnych i samorządowych. Lider głównej partii opozycyjnej CHP, Ozgur Ozel, określił to działanie jako "próbę zamachu stanu przeciwko naszemu przyszłemu prezydentowi ". "Podejmowanie decyzji w imieniu ludzi, używanie siły, aby zastąpić wolę ludu lub ją utrudnić, jest zamachem stanu. Obecnie istnieje siła, która ma zapobiec wyznaczeniu przez naród następnego prezydenta" - napisał Ozel na platformie X.

Po zatrzymaniu Imamoglu gubernatorstwo Stambułu zawiesiło prawo do demonstracji w mieście do 23 marca "w celu utrzymania porządku publicznego". Niektóre stacje metra i drogi w centrum Stambułu zostały zamknięte. Według internetowego obserwatora NetBlocks, dostęp do platform X, YouTube, Instagram i TikTok został w kraju ograniczony.