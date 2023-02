Tusk zapowiada program "Cela plus". "Dla tych, którzy zbudowali system dojenia państwa"

Tusk ma odpowiedź na program "willa plus"

- Srebrna i narastający polityczny majątek, jaki Kaczyński zgromadził przez te lata, pazerność PiS to nie jest incydent urzędników, którzy korzystają z faktu, że car odwrócił się na chwilę. To jest istota, to jest filozofia, to jest sedno działania PiS, a wcześniej Porozumienia Centrum - powiedział Tusk.