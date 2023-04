Tyle kosztuje program 500 plus. Rząd pokazał dane

Dziennik "Fakt" informuje, że plany dotyczące programu 500 plus zostały ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026. To kluczowy dokument, na podstawie którego konstruowany jest projekt budżetu państwa na przyszły rok.

500 plus. Tyle rząd wydaje na program

"W latach 2023-2026 przewidziana jest kontynuacja wypłaty m.in.: świadczenia 500 plus – wydatki te będą maleć z około 40,2 mld zł w 2023 r. do około 38,5 mld zł w 2026 r. " – czytamy w rządowym dokumencie, cytowanym przez dziennik.

Dziennik zauważa, że to oznacza, że rząd nie planuje waloryzacji świadczenia. "Podniesienie 500 plus o 100 zł oznaczałoby koszty wyższe o ok. 4 mld zł" - wylicza "Fakt".

Kończy się najlepszy czas na złożenie wniosku o 500 plus

Złożenie wniosku w czerwcu oznacza wypłatę świadczenia do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Natomiast złożenie wniosku w lipcu to wypłata do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, a gdy zawnioskujemy o 500 plus w sierpniu, ZUS wypłaci nam świadczenie do 31 października 2023 r