Ukraina dostanie zamrożone pieniądze Rosji szybciej? Sikorski wskazuje rozwiązanie

21 maja Rada Unii Europejskiej zatwierdziła plan przeznaczenia zysków generowanych przez zamrożone rosyjskie aktywa państwowe na wsparcie Ukrainy. Będą one przekazywane Kijowowi w ramach specjalnie utworzonego w tym celu Funduszu Pomocy Ukrainie (FPU).

Rosyjskie pieniądze dla Ukrainy

Minister Radosław Sikorski powiedział, że pierwsza transza odsetek od zamrożonych rosyjskich aktywów trafi do Ukrainy prawdopodobnie w przyszłym miesiącu.

-Teraz chodzi o wylewarowanie przyszłych odsetek, by Ukraina dostała dużą transzę pieniędzy w przyszłym roku. Potem będzie kwestia samego zamrożonego kapitału - dodał szef MSZ.

Aktywa rosyjskie o wartości ok. 300 mld euro mają pozostać zamrożone, dopóki Rosja nie zapłaci za zniszczenia dokonane na Ukrainie. Według szacunków Banku Światowego odbudowa Ukrainy będzie kosztowała ok. 500 mld dol.

Sikorski podkreślił, że Ukraina powinna dostać zamrożone aktywa jak najszybciej, by przeznaczyć je na zakup uzbrojenia.

-To jest technicznie możliwe, ale wymaga jednomyślności. Przekonujemy do tego kolejne kraje. W poniedziałek rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Francji - powiedział. Dodał, że do jednomyślności brakuje dwóch krajów.