Ukraina zakręciła kurek z rosyjską ropą. Bruksela reaguje

Budapeszt i Bratysława zwróciły się w poniedziałek do Komisji Europejskiej o rozpoczęcie konsultacji z Ukrainą w związku ze wstrzymaniem dostaw rosyjskiej ropy naftowej do słowackich i węgierskich rafinerii. Jest to konsekwencją nałożenia przez Kijów w ubiegłym tygodniu sankcji na rosyjskiego giganta naftowego, co doprowadziło do wstrzymania transportu ropy rurociągiem Przyjaźń na Słowację i Węgry.