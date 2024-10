Ukraińcy chcą ze swojego sprzętu uczynić towar eksportowy

Zobacz także: Putin użyje broni jądrowej? "Byłaby to porażka Rosji"

Ukraina liczy na pomoc Zachodu

Pomoc wojskowa z USA dla Ukrainy w wysokości 8 mld dolarów powinna wystarczyć Kijowowi do lutego 2025 roku , gdy w USA będzie już nowy prezydent. Do tego czasu Ukraina nie może pozwolić sobie na ofensywę - ocenili w rozmowie z PAP analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich Jacek Tarociński i Andrzej Kohut.

Biden ogłosił również, że Ukraina otrzyma AGM-154 JSOW. To zasobniki szybujące, czyli broń przypominająca bomby kierowane. O ile jednak w lotnictwie USA i sojuszników uzbrojenie kierowane konstruuje się zwykle w ten sposób, że zwykła bomba lotnicza otrzymuje zestaw naprowadzający, o tyle JSOW od podstaw został zbudowany tak, by precyzyjnie trafiać w cel - ma urządzenia naprowadzające, niewielkie rozkładane skrzydła, ale nie ma napędu, więc do celu zbliża się jak szybowiec.