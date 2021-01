Unia Europejska żegna się z plastikowymi sztućcami i słomkami

Listę produktów, które znikają z rynku, przypomina WWF. Są to: jednorazowe sztućce, talerzyki i słomki, a także styropianowe kubki i opakowania na żywność.

W kolejnych latach zaś czekają nas kolejne ograniczenia. Od 2025 r. nakrętki i wieczka plastikowe będą musiały być na stałe przytwierdzone do butelek i pojemników, inaczej nie będzie można wprowadzić ich do sprzedaży. Od tego samego roku butelki plastikowe będą musiały być wykonane w co najmniej 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu (od 2030 r. - w 30 proc.). Unia sukcesywnie zwiększa też wymagany od krajów członkowskich poziom recyklingu plastiku.

Od 1 stycznia 2021 roku wszedł w życie tzw. plastic tax. Oznacza to, że od każdego kilograma tworzywa, którego nie poddano przetworzeniu, państwo członkowskie będzie musiało zapłacić 80 eurocentów podatku. Protestowało przeciwko temu ugrupowanie Zbigniewa Ziobro, które argumentowało, że Polska nie miała czasu, by się do tego przygotować.