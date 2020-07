Unijny budżet. Czarnecki: Umiejętnie rozegrano kwestię praworządności

- To, co mówi Mateusz Morawiecki oraz Charles Michel i Ursula von der Leyen nie jest sprzeczne. Zapis dotyczący praworządności istnieje, jednak w praktyce użycie go wydaje się niemal niemożliwe. Oznaczałoby to, że dany kraj musiałby nie mieć sojuszników. Polska ma Węgry - mówi money.pl europoseł Ryszard Czarnecki.

Podziel się Dodaj komentarz