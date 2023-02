USA ogłaszają nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. Znajdą się w nim precyzyjnie sterowane rakiety

Przełom w dostawach?

Większość pakietu USA przekażą w ramach programu Ukraine Assistance Security Initiative (USAI). To oznacza, że uzbrojenie zostanie pozyskane od producentów , a nie przekazane z magazynów państwa, co zwykle oznacza dłuższy termin dostaw.

Ukraina prosiła o taki krok

To dostawy tego typu rakiet wielokrotnie apelował Kijów. W sobotę wieczorem prezydent Ukrainy zwrócił się do sojuszników o dostawy tego typu sprzętu, by jego państwo mogło chronić się przed ostrzałem. Za przykład przywołał Kostiantyniwkę, gdzie zginęły trzy osoby, a 14 zostało rannych.