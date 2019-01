Ustawa o cenach prądu. Minister energii tłumaczy się w Brukseli

Jak stwierdził we wpisie na Twitterze komisarz Miguel Arias Cañete, spotkał się on z polskim ministrem energii, by omówić i lepiej zrozumieć, gdzie Polska zmierza przy reformowaniu rynku energetycznego. "Ważne, by przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów dotyczących rynku energii elektrycznej" - stwierdził Cañete.