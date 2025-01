Ustawa wiatrakowa gotowa. "Rozstrzygnięto kwestie sporne"

Dopytywana o uwagę resortu kultury, aby wiatraki miały stać w odległości co najmniej 1,5 km od zabytków powiedziała, że "ta uwaga została wycofana". - Urzędnicy na etapie prac roboczych mają różne wątpliwości. Naszą odpowiedzialnością jest to, by je rozwiać - dodała.

Ustawa wiatrakowa. Oto szczegóły projekty

Resort klimatu, powołując się na szacunki Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) podkreślił, że zmniejszenie minimalnej odległości z 700 m do 500 m może spowodować wzrost możliwej mocy w nowych projektach wiatrowych na lądzie nawet o 60-70 proc. "Wprowadzenie odległości 500 m oznacza szansę na budowę w tym czasie (do 2030 r. – PAP) ponad 10 GW nowych wiatraków na lądzie. Oznacza to zwiększenie potencjału wzrostu mocy zainstalowanej w LEW o ok. 6 GW do 2030 r." – dodano w OSR (ocena skutków regulacji - PAP).