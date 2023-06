Utrata zysków w wyniku złamania umowy – jakie odszkodowanie przysługuje?

Znaczenie utraty zysków w kontekście złamania umowy

Kodeks cywilny przewiduje, że istnieje odpowiedzialność za szkodę w pełnej wysokości, co oznacza odpowiedzialność zarówno za realnie poniesioną szkodę rzeczywistą, jak i za utracone korzyści, inaczej utracone zyski.

Warto sięgnąć przy tym po art. 361 Kodeksu cywilnego. Wskazano w nim, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Dodatkowo ustawodawca wskazał, że w powyższych granicach, jeśli nie regulują tego inne przepisy ani zapisy umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby do danej sytuacji nie doszło.

Poszkodowany może żądać odszkodowania za szkody, które obejmują:

straty rzeczywiste, czyli takie, które rozumiane są jako uszczerbek w majątku poszkodowanego;

korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał szkody, w tym utracone zyski.

Co ciekawe, istnieją już polisy, które obejmują ryzyko utraty zysku. Spopularyzowane zostały w związku z rozwojem pandemii koronawirusa. Wypłata odszkodowania dla przedsiębiorcy, który w związku z pandemią COVID-19 poniósł straty w zyskach, jest możliwa, jeśli spełnił warunki:

ma polisę ubezpieczeniową gwarantującą wypłatę odszkodowania na wypadek utraty zysku,

warunki wypłaty nie są ograniczone wyłącznie do strat materialnych,

polisa nie zawiera wyłączeń umownych na wypadek epidemii czy pandemii.

Ubezpieczenie od utraty zysku, czyli tzw. BI – Business Interruption, to ciekawy produkt, zaliczany do grona ubezpieczeń majątkowych dla firm. Pomaga on w utrzymaniu przez przedsiębiorcę płynności finansowej w okresie przestoju produkcyjnego lub ograniczenia działalności w związku z doznaną szkodą w mieniu.