Uważaj na oszustów sprzedających "polskie" truskawki. Tych jest jeszcze niewiele, nie daj się nabrać

Pierwsze szklarniowe i polskie truskawki truskawki w hurcie kosztują od 22 do 30 zł. W sklepach nierzadko jest to 50 zł lub nieco ponad 40 zł. Z zakupami trzeba uważać. Jak na starcie kilku poprzednich sezonów nieuczciwi handlowcy sprzedają "polskie" truskawki, które pochodzą z importu. W hurcie są dwukrotnie tańsze.

Oszuści wykorzystują w ten sposób nasz truskawkowy patriotyzm. Polscy klienci cenią sobie po prostu smak polskich truskawek. Skąd pochodzą te pierwsze i naprawdę polskie? Jak się okazuje, spod Kalisza w Wielkopolsce są największe plantacje truskawek szklarniowych w kraju. Zbiory już się zaczęły i potrwają do połowy maja.

Tych szklarniowych jest naprawdę nie dużo, zatem od razu odbija się to na ostatecznych cenach. Sytuacja zmieni się, kiedy pojawią się już owoce z upraw pod tunelami, a do tego potrzebne jest słońce. Jak już pisaliśmy w money.pl, w tym roku wegetacja roślinna jest spóźniona o co najmniej 2 tygodnie .