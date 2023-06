Uzależnienia od substancji - znaki ostrzegawcze uzależnień w miejscu pracy

Wzrost problemu uzależnień od substancji w miejscu pracy

Choć picie alkoholu czy zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy jest surowo zabronione i zatrudniony złapany na byciu nietrzeźwym z miejsca może stracić pracę, otrzymując zwolnienie dyscyplinarne, to jednak nie brakuje takich przypadków.

Zauważalny, rosnący problem zażywania różnych substancji w miejscu pracy – narkotyków czy alkoholu, powoduje wzrost kosztów społecznych i ponoszonych przez firmy. Rozwija się to w dzisiejszych czasach z różnych powodów, do których zaliczane są:

Pracownicy mogą oddawać się nałogom poza godzinami wykonywania obowiązków, co wpływa bezpośrednio na ich życie prywatne i zawodowe. Obniża to produktywność i efektywność wykonywania zadań. Są rozkojarzeni, niecierpliwi, zestresowani, a przez to ich użyteczność dla pracodawcy maleje. Narażają się na utratę zatrudnienia.