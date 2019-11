W ciągu 20 lat zniknie 2 mln miejsc pracy, ale powstaną nowe. Emilewicz kreśli scenariusze

– Rozwój technologiczny sprawi, że w ciągu 20 lat znikną ok. 2 mln miejsc pracy, a 3 mln ulegnie transformacji – powiedziała Jadwiga Emilewicz podczas prezentacji raportu pt. "Drogi do przemysłu 4.0" przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny, cytowana przez PAP.

Emilewicz, powoławszy się na dane OCED, powiedziała, że ciągu 20 lat czeka nas niezwykle "gwałtowna zmiana" z tym związana. I chociaż zniknie 2 mln miejsc pracy, to jednak, w jej ocenie, powstaną nowe, które są zwykle lepiej płatne i bardziej efektywne.

Według podanych przez nią danych, na 10 tys. pracowników w Polsce przypadają 42 roboty – to znacznie mniej, niż w Niemczech, na Węgrzech, czy w Czechach. W jej opinii, wpływ na to ma struktura polskiej gospodarki, w której znaczący udział mają firmy z sektora MSP. Dysponują one znacznie mniejszym kapitałem, niż np. koncerny samochodowe funkcjonujące w Niemczech i Czechach.