W oczekiwaniu na decyzję FED w sprawie stóp procentowych. Czego spodziewa się rynek?

W środę o godzinie 19:00 czasu polskiego dowiemy się, czy Rezerwa Federalna (FED) zmieni stopy procentowe . Dziś uwaga inwestorów przenosi się przenosi się bowiem do USA , choć jeszcze wczoraj to historyczna podwyżka stóp przez Bank Japonii wzbudzała zainteresowanie rynku.

Stopy procentowe w USA? Czego oczekuje rynek?

Jak wskazuje Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers, jest w zasadzie dość jasne, że Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy nie wcześniej niż w czerwcu . Oznacza to, że pozostaną w przedziale 5,25-5,50 proc. Zdaniem analityka rynek w dużej mierze będzie oceniał co innego - przede wszystkim nowy "wykres kropkowy". Grudniowa projekcja wskazała bowiem na trzy obniżki w tym roku. Jeśli tu zajdzie zmiana, dolar może reagować bardziej zdecydowanie, bo rynek będzie dostosowywał swoją wycenę - ocenia ekspert.

Zembik zwraca uwagę, że indeksy giełdowe rosną nieprzerwanie od końca października , a występujące w tym okresie spadki nie przekraczały 2,5 proc. Od grudnia FED stał się bardziej ostrożny w odniesieniu do obniżek stóp. Jeśli taki scenariusz by się zrealizował, kurs EUR/USD mógłby szybko znaleźć się przy 1,08 i wyrównać minima z końca lutego oraz początku marca tego roku. Przy większej skali zaskoczenia kolejnym pułapem byłby poziom 1,07 - dołek z połowy ubiegłego miesiąca.

Zwraca też uwagę na sytuację jena, który po wczorajszej decyzji Banku Japonii zareagował odwrotnie do oczekiwań i znalazł się dziś rano w strefie zbliżonej do historycznych rekordów. Fakt ten zwiększa ryzyko nagłej interwencji walutowej ze strony BoJ lub japońskiego Ministerstwa Finansów - podkreśla ekspert.

Banki centralne głównych gospodarek szykują się do cięcia stóp

Rynkowe prognozy zakładają, że będzie on umiarkowany - prawdopodobnie dojdzie do około 3-4 cięć. Kontrakty terminowe sugerują, że stopa procentowa EBC na koniec roku zbliży się do 3,5 proc., a stopa FED do 4 proc.