W Polsce ubyło ponad tysiąc aptek. Nowe przepisy mogą ten trend jeszcze pogłębić

Czego można dowiedzieć się z raportu WEI? 43 proc. aptek należy do sieci, z czego jedynie 6,7 proc. należy do sieci zagranicznych. 16 proc. placówek jest prowadzonych przez indywidualnych aptekarzy. 10 proc. to apteki działające we franczyzie, 11 proc. należy do tzw. sieci wirtualnych, 7 proc. stanowią apteki indywidualne, działające w różnego rodzaju grupach zakupowych, a 13 proc. to mikrosieci, od dwóch do czterech aptek.