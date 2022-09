W statystykach tego nie widać, ale załamanie już jest. Firmy walczą o przeżycie

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 roku wzrosła o 10,9 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 proc. Analitycy PKO BP w komentarzu do tych danych napisali, że "Polski przemysł nie poddaje się recesji w Niemczech".

Kryzys już tu jest

Tymczasem dane dotyczące tzw. dobowego poboru gazu, który odzwierciedla m.in., ile tego surowca firmy zużywają do produkcji, od wielu miesięcy pikują. Powód? Coraz więcej firm, które korzystają z gazu, zarówno huty, odlewnie, jak i przedsiębiorstwa z branży ceramicznej, ograniczają produkcję. Z kolei inne firmy po prostu po cichu się zamykają.

Jeden z internautów niedawno zamieścił na Twitterze te dane z wymownym komentarzem: "Tak maleje Polska gospodarka w rok. Było 180 GWh dziennie jesienią ubiegłego roku. Po nowym roku przestały pracować elektrownie gazowe, spadło do około 120. Potem jest mały dołek kwietniowy. Odbicie majowe do 120 i stały powolny spadek do 55".