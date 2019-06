W upale pracują w szklarniach 200 metrów nad ziemią. "Powietrze stoi, jest jak w piekle"

- Doszło do wielu zasłabnięć operatorów, a także innych pracowników budowlanych i nikt nie zadaje sobie pytania: "dlaczego?". Obecnie w branży budowlanej brakuje około 200 tys. pracowników? Podpowiem wam panowie prezesi, wy nie szanujecie własnych pracowników i dlatego najlepsi uciekają na Zachód. My jako związek zawodowy, będziemy nagłaśniać tego typu patologie - podkreśla związkowiec.

Brak klimatyzacji to niejedyny problem. Najmniejsze żurawie mają około 25 metrów. Te największe pracujące w Polsce mają jednak grubo ponad 200 metrów. Arkadiusz Hiller w swojej karierze pracował nawet na 247 metrach. Z reguły w UE przepisy wymagają, by powyżej 24 metrów były windy albo pomosty do budynków. Polskim operatorom udało się wywalczyć, by u nas takie same zasady obowiązywały od 80 metrów.