Wakacje kredytowe na stałe? Ekspert komentuje

Co ten ekspert wygaduje... Czy on odróżnia finansowe wsparcie kredytobiorców od wakacji kredytowych ??? W JAKI SPOSÓB FINANSUJE SIĘ WAKACJE KREDYTOWE ??? Prawda jest taka, że gdyby nie złodziejski WIBOR, żadne wakacje kredytowe nie byłyby potrzebne, ale banki są tak chytre, że same wykańczają finansowo swoich własnych klientów... I niestety robią to w porozumieniu z NBP, który NARÓD ma tylko w swojej nazwie i KNFem, który nie chroni zwykłych obywateli tylko finansjerę, co było widać na przykładzie frankowiczów... I jeszcze jedno: Otóż wakacje kredytowe zwiększają zyski banków przy dużej stopie procentowej na której w większości są udzielane kredyty w Polsce dzięki NBP i konstrukcji WIBOR. Niezapłacona rata tak naprawdę zwiększa zyski banku, bo nie zmniejsza kapitału, który jest oprocentowany, a wakacje tylko wydłużają spłatę kredytu co przekłada się na jeszcze większe zyski banków. Tak więc banki nic nie tracą, tylko wyciskają jeszcze więcej kasy na wakacjach kredytowych. Skoro w Polsce kredyt hipoteczny jest na prawie 10%, a na Zachodzie na 1-2% to jak banki mogą w takiej sytuacji tracić ? Tak na marginesie to szok, że żadne urzędy, KNFy, UOKIKi, etc. nie reagują na tak ogromną skalę wyzysku o czym świadczą np. zyski banków za ubiegły rok. Jak to możliwe, żeby 80% raty szło tylko na odsetki, a 20% na spłatę kapitału ?!?!?! Przecież te proporcje powinny być odwrotne - przecież spłacany kapitał to pieniądze które wracają do banków i którymi można na nowo obracać, a tak robi się z ludzi niewolników finansowych zamrażając dzięki WIBORowi kwotę udzielonego kredytu, skoro obecnie dwa razy większe raty idą prawie w całości na odsetki !