Wakacje kredytowe w Alior Banku. Jakie zasady? Jak złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe. Warunki dla klientów Alior Banku

Prezydent Andrzej Duda podpisał 14 lipca ustawę o wakacjach kredytowych. Oznacza to, że jej zapiski wchodzą w życie z dniem 29 lipca br. Co to oznacza dla kredytobiorców? Od tego dnia mogą składać wnioski o zawieszenie spłat rat kredytów. Alior Bank już teraz informuje swoich klientów o szczegółach.