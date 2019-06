Wakacyjny prezent od ZUS. Będą mniejsze kolejki

Dwa nowe serwery zastąpiły pięć dotychczasowych maszyn, które były używane przez kilkanaście ostatnich lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekonuje, że nowy sprzęt zdecydowanie usprawni pracę urzędników. Będzie na tyle szybciej, że odczują to nawet klienci ZUS - seniorzy i przedsiębiorcy, którzy przychodzą załatwiać swoje sprawy na salach obsługi.

- Nowe serwery wyposażone są w trzykrotnie wydajniejsze procesory, dzięki czemu będziemy mogli sprawniej i szybciej obsługiwać naszych klientów. Wydajniejsze procesory to bowiem lepsza praca wszystkich aplikacji ZUS, które wykorzystujemy zarówno do bezpośredniej obsługi klientów, jak i pracy na tzw. backoffice - mówi Krzysztof Dyki, wiceprezes ZUS ds. IT.