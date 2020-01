Warszawska nieruchomość Mariana Banasia ze znakami zapytania. Niejasne działania spółdzielni mieszkaniowej

Chodzi o 40-metrowe mieszkanie przy ul. Zamoyskiego, które w 2017 r. Banaś kupił od prywatnej spółki za 320 tys. zł. Kamienica została znacjonalizowana dekretem Bieruta, a pod koniec lat 90. przejęta przez Spółdzielnię Mieszkaniową PAX i przeznaczona do zburzenia. Spółdzielnia sprzedała jednak udziały prywatnej spółce, a ta z powiększającej się ruiny zrobiła rezydencję. To od niej mieszkanie kupił Banaś. Jak informuje "Rzeczpospolita", dawni właściciele nie zgłosili wniosku o zwrot nieruchomości w ramach reprywatyzacji. Kamienica stała się budynkiem komunalnym z najemcami.

Na rozbiórce zależało Spółdzielni PAX, bo chciała na tym terenie postawić inny budynek. Do likwidacji dotychczasowej kamienicy jednak nie doszło. Zaledwie kilkanaście dni po podpisaniu z zarządem dzielnicy bardzo korzystnej umowy kupna Spółdzielnia poinformowała, że w związku z kłopotami finansowymi rezygnuje z nowej inwestycji. 10 lat później, tj. w 2006 r. PAX poinformował z kolei urzędników, że przeznaczony do rozbiórki budynek będzie powiększać, a z poddasza chce stworzyć nowe mieszkania.

Nieremontowany budynek popadał w coraz większą ruinę. Do tego spółdzielnia podniosła stawki czynszu o kilkaset procent, a jej prezes nie krył już, że chce zmusić mieszkańców do wykupienia lokali lub wyprowadzki.

Jak dalej opisuje "Rzeczpospolita", w 2006 r. prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz zleciła kontrolę, a po stwierdzeniu nieprawidłowości skierowała sprawę do prokuratury. Zobowiązała również ówczesnego szefa BGN do tego, by wyegzekwował od PAX różnicę między ceną kamienicy do rozbiórki a ceną budynku do eksploatacji. Mogła wynieść kilka milionów złotych.