Ważność legitymacji studenckich – co warto wiedzieć?

Jak długo jest ważna legitymacja studencka?

Legitymacja studencka, oprócz tego, że poświadcza status studenta i umożliwia jego identyfikację, uprawnia do korzystania z wielu ulg. Wraz z okazaniem ważnej legitymacji student może podróżować taniej komunikacją miejską lub pociągami. Istnieje duża pula osób, które zapisują się na studia wyłącznie dla korzyści oraz zniżek.

Zniżki nie są jednak przyznawane na zawsze. Aby uniknąć oszustw, dokument szybko traci ważność i trzeba go przedłużać. Na odwrocie legitymacji znajduje się miejsce na naklejki z hologramem, które informują o dacie, wraz z którą legitymacja traci swoją ważność. Zwykle naklejki są przyznawane na jeden semestr lub trymestr i po upływie tego okresu student musi odnowić ważność dokumentu, zgłaszając się do dziekanatu.

Tak długo, jak dana osoba jest studentem, przysługuje jej legitymacja studencka. Ulgi i zniżki z nią związane dotyczą jednak studentów do 26 roku życia. Po tym czasie student może korzystać z okrojonych zniżek. Wyjątek stanowią doktoranci.

Czy legitymacja studencka musi być podbita?

Elektroniczna legitymacja studencka, czyli plastikowa karta ze wbudowanym procesorem zastąpiła papierowe legitymacje studencie. Tym samym, aby przedłużyć ważność legitymacji studenckich, należy zgłosić się do dziekanatu po kolejny hologram naklejany co semestr na rewersie legitymacji. Tylko tak można legalnie przedłużyć ważność legitymacji. Za zakup fałszywej naklejki z hologramem grozi nawet 5 lat więzienia.

Podbicie legitymacji jest równoznaczne z jej przedłużeniem. To za pomocą hologramu ELS, czyli naklejki naklejanej na odwrocie dokumentu, potwierdza się aktualną ważność legitymacji studenckiej każdego studenta. Na naklejce widnieje data, wraz z którą legitymacja straci ważność. Przed tym dniem należy udać się do dziekanatu i przedłużyć ważność, prosząc o kolejną naklejkę z hologramem. Nawet jeśli student kontynuuje studia, ale zapomni podbić legitymację, jego dokument traci ważność, a on sam – możliwość korzystania z ulg ustawowych.

Istnieją jednak wyjątki od te reguły. W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii w 2020 i 2021 roku oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni terminy prolongaty legitymacji zostały automatycznie przedłużone. Oznaczało to, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki student nie miał obowiązku zgłaszać się po nowy hologram. Ważność legitymacji studenckich była przedłużana bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni. Było to jednak czasowe rozporządzenie spowodowane stanem epidemii.

Ważność legitymacji studenckiej po zakończeniu studiów

Legitymacje studencie mają ważność tylko, gdy jej posiadacz jest czynnym studentem. Traci więc swoją ważność z dniem ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia legitymacja studencka jest ważna do dnia 31 października roku, w którym nastąpiła obrona.

Czy legitymacja studencka jest ważna za granicą?

Polska legitymacja studencka nie ma takiej samej mocy poza granicami kraju. Dzieje się tak, ponieważ, w przeciwieństwie, chociażby do paszportu, stanowi ona dokument obowiązujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Dokument prawdopodobnie nie będzie więc uprawniał do ulgi w transporcie publicznym w innym kraju. Legitymacja studencka za granicą może jednak przydać się w takich instytucjach jak muzea czy galerie sztuki. Czasem wystarczy po prostu okazać polską legitymację studencką w kasie biletowej, by skorzystać ze zniżek. Istnieje jednak rozwiązanie, dzięki któremu można korzystać ze zniżek oferowanych studentom przez zagranicznych przewoźników czy w zagranicznych instytucjach kultury.

Wyjeżdżając za granicę, warto wyrobić sobie tzw. międzynarodową kartę studencką. Dwoma najbardziej popularnymi kartami studenckimi honorowanymi poza granicami Polski są ISIC i EURO26. Co daje taka karta? Przede wszystkim potwierdza status studenta na całym świecie i uprawnia do korzystania z wielu zniżek, np. w instytucjach kultury, hotelach, restauracjach itp. Do wyrobienia karty ISIC niezbędna jest ważna legitymacja studencka. Z kolei Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 przysługuje nie tylko studentom, ale młodym Europejczykom (w wieku od 5 do 30 lat).

