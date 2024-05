Ważny głos w sprawie cen prądu. "Potrzeba ewolucji, a nie rewolucji"

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach odbył się panel poświęcony polskiej energetyce. W jego trakcie szef Urzędu Regulacji Energetyki był pytany m.in. o gotowość polskich odbiorców do odmrożenia cen energii i powrotu do mechanizmu rynkowego .

Uwolnić ceny prądu? "Jesteśmy już gotowi"

– Jest wiele opinii, które mówią, że w zasadzie rynek się już stabilizuje i tak chyba jest. Patrząc na przyczyny kryzysu, który przechodziliśmy w ostatnich latach, czyli ceny głównych paliw w szeroko rozumianej energetyce, to rzeczywiście ten rynek się stabilizuje – stabilizują się ceny gazu , stabilizują się ceny energii elektrycznej, stabilizują się też ceny paliw dla ciepłownictwa – stwierdził prezes URE.

Ceny prądu. "Odbiorcy potrzebują stabilizacji"

Wskazał, że ważnym aspektem problemu są oczekiwania odbiorców, a szczególnie kwestia zgodności ich nadziei i gotowości przedsiębiorców, a jak dalece oczekują też pewnego bezpieczeństwa i stabilizacji. Szef Urzędu wskazał, że ma wrażenie, że może nie ma tu sprzeczności, ale "nie jest to może to samo oczekiwanie".

– Dzisiaj też rozmawiamy, że rynek staje się zmienny i szukamy usług, elastyczności, które mają być odpowiedzią na zmienność rynku. Ale są też i odbiorcy, a na pewno pewna grupa odbiorców, która nie do końca jest gotowa na taką zmienność i raczej oczekuje stabilizacji – co nam też pokazał kryzys – zdiagnozował.

Przypomniał zarazem, że silna zmiana cen w kryzysie pokazała, że odbiorcy nie są na to gotowi. Dotyczy to nie tylko tych, którzy rzeczywiście potrzebują jakiejś ochrony, ale bardzo duża grupa odbiorców: od gospodarstw domowych do przemysłu. W jego opinii rozwiązania ochronne rzeczywiście były więc potrzebne.