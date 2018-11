Były prezes Snapchata Imran Kahn oraz generał George Close pojawią się na Kongresie 590

Imran Kahn, były członek zarządu Snap Inc., właściciela aplikacji Snapchat oraz generał Armii Stanów Zjednoczonych George Close dołączyli do grona zagranicznych prelegentów Kongresu 590. Pierwszy z nich weźmie udział w debacie na temat budowy kultury innowacji i wspierania przedsiębiorczości. Drugi z gości opowie o wpływie przemysłu zbrojeniowego na rozwój gospodarczy.

Grono tegorocznych, zagranicznych prelegentów Kongresu 590 powiększyło się o kolejne, „gorące” nazwiska. Swój udział w przyszłotygodniowym wydarzeniu gospodarczym zapowiedział Imran Khan, założyciel oraz dyrektorem Proem, spółki inwestycyjnej, której działalność skupia się na finansowaniu firm z sektora technologicznego. Szerzej dał się poznać jako Członek Zarządu ds. Strategii w Snap Inc., który jest właścicielem popularnej, bijącej rekordy popularności aplikacji mobilnej do wysyłania zdjęć i filmów Snapchat, gdzie od roku 2015 nadzorował kwestie związane z przychodami spółki, jej działalnością biznesową, zasobami ludzkimi oraz ogólną strategią korporacyjną. Przedtem pracował jako Dyrektor Zarządzający i Dyrektor ds. Globalnej Bankowości Inwestycyjnej w banku Credit Suisse. Na tym stanowisku świadczył usługi doradcze przy transakcjach dotyczących fuzji i przejęć spółek internetowych opiewających na kwotę przekraczającą 45 miliardów dolarów. Imran Kahn przyjedzie na zaproszenie partnera Kongresu 590 -

KGHM Polska Miedź S.A. Będzie jednym z głównych mówców drugiego dnia wydarzenia. Ponadto weźmie udział w dwóch panelach: „Rynek PE-VC a start-up'y w Polsce - budowa kultury innowacji i wspierania przedsiębiorczości” oraz „Storytelling in the age of social media”